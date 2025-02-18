«Постоянное финансирование окончено!Время мира!» Роберт Кеннеди- младший С удовлетворением прочла заявление Роберта Кеннеди – младшего, сделанное американским юристом и потомком бывшего президента США Джона Кеннеди на фоне российско-американских переговоров в Саудовской Аравии.
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