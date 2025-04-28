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Курские новости

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Минобороны рассказало о сбитых беспилотниках в Курской области

Минобороны рассказало о сбитых беспилотниках в Курской области

Беспилотники обнаружили и сбили дежурные средства ПВО. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.В Курской области с 20:50 воскресенья, 27 апреля, по 4:35 понедельника, 28 апреля, сбили два беспилотных летательных аппарата.

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