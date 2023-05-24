Военное обозрение

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Появились кадры из населённого пункта Белгородской области, который 22 мая пытались захватить боевики ВСУ

Появились кадры из населённого пункта Белгородской области, который 22 мая пытались захватить боевики ВСУ

В сети появились кадры, снятые в населенном пункте Глотово Грайворонского района Белгородской области, куда 22 мая ворвались украинские боевики.

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