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Царьград

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Забайкальского танкиста наградили медалью за уничтожение пяти «опорников» ВСУ

Забайкальского танкиста наградили медалью за уничтожение пяти «опорников» ВСУ

Забайкальского военного из окружного учебного центра Восточного военного округа (ВВО) и старшину Константина Калашникова наградили медалью «За боевые отличия» в зоне специальной военной операции.

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