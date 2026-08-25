Льготные кредиты под 4% и приоритетные полки: как Белоруссия стимулирует покупку родных товаров

25.08.2026 12:07 Беларусь Более 1060 организаций присоединились к открытому соглашению Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) о повышении эффективности продаж товаров отечественного производства.
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