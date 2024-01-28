WP: При победе на выборах Трамп может ввести пошлины в 60 % на импорт из Китая

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принимал участие в обсуждении со своими советниками возможности введения пошлин, размер которых составил бы 60 процентов, на импорт товаров с территории Китая при условии его переизбрания на пост лидера страны по результатам выборов 2024 года.