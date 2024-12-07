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Закон и Порядок

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Врезали рублём по доллару и либерасты сдулись

Врезали рублём по доллару и либерасты сдулись

  Здравствуйте, мои дорогие читатели. Что мне ещё интересно?! Когда рубль начал сдавать позиции и посыпался вниз, каждую неделю дешевел по отношению к доллару, дошёл уже до 115 (!), помните, как веселились либерасты и предвещали ему скорый крах? Вновь вернулись к разговорам о деревянном составе.

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Комментарии
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Алексей Медведев
Хочу по 65 копеек!!!😃
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5 час.
Ингерман Ланская
купи цветной принтер и нашлёпай себе хоть по 20 копеек
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4 час.
Ингерман Ланская
да ты чё??? и где можно было купить этот далар? да ещё и по 67 коп?
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4 час.

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