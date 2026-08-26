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Царьград

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Ошибки в фильме «Служебный роман» раскрыли семь неточностей

Ошибки в фильме «Служебный роман» раскрыли семь неточностей

В фильме «Служебный роман» обнаружены семь киноляпов, нарушающих последовательность действий. Например, динамика очков Новосельцева, зонтиков Рыжовой и одежды Калугиной в разных кадрах вызывает недоумение и указывает на съёмочные несостыковки.

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