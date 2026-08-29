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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Радионова: «Верю, что Трусова сможет выиграть Олимпиаду. С ее настроем и характером ей могут покориться любые вершины»

Бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова считает, что Александра Игнатова (Трусова) может выиграть Олимпиаду.

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