Путин прибыл в Киргизию на саммит ШОС

Владимир Путин прибыл в Киргизию: 31 августа в Бишкеке у российского лидера начинается серия двусторонних переговоров с главами КНР, Индии и Казахстана, после чего делегации ШОС отправятся на церемонию открытия Игр кочевников.
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