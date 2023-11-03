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«Поезд Победы» преодолел более 50 тысяч километров, путешествуя по России

«Поезд Победы» преодолел более 50 тысяч километров, путешествуя по России

МОСКВА, 3 ноября, ФедералПресс. Движение «Поезда Победы» в 2023 году началось в январе с Москвы, где состоялась торжественная презентация нового вагона по трем военным трибуналам: благодаря Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам весь мир узнал о зверствах нацистской Германии и милитаристской Японии.

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