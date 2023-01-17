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33 авиарейса задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий

На утро вторника, 17 января в аэропортах Москвы задержаны и отменены 33 авиарейса. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» по информации сервиса «Яндекс Расписания».

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