Отечественная электроника осталась без льгот?

Согласно данным участников рынка, банки приостановили выдачу льготных кредитов. Не так давно отечественные разработчики базовых станций, смартфонов, систем хранения данных и части другого оборудования заявили, что банки перестали выдавать льготные кредиты на закупку компонентов в рамках постановления № 407 Минцифры.
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