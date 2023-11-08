Отечественная электроника осталась без льгот?

Согласно данным участников рынка, банки приостановили выдачу льготных кредитов. Не так давно отечественные разработчики базовых станций, смартфонов, систем хранения данных и части другого оборудования заявили, что банки перестали выдавать льготные кредиты на закупку компонентов в рамках постановления № 407 Минцифры.