НОВОСТИ В ФОТОГ...
BIGPICTURE.RUИСТОРИЯПУТЕШЕСТВИЯЛОНГРИДЫКУЛЬТУРАФОТОПРОЕКТЫДИЗАЙНЗНАМЕНИТОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 615 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Главное, МАМА эту сабаню подобрала щенком, ей было примерно  месяца 3 от рождения, на помойке. Сабаня там ходила,  пы...«Хороший мальчик»...
  • лина любимцева
    Родственники прислали на днях фотографию...  Мама уехала по делам на машине, а их сабаня уселась возле  стеклянной от...«Хороший мальчик»...
  • Алекс Сэм
    ..дь, очередная статья из одного абзаца-ни о чём. Мир тесен Ты стремительно деградируешь.Факты о женском т...

Почему богатых крестьян называли кулаками

Почему богатых крестьян называли кулаками

Большинство из нас уверены, что зажиточных крестьян начали называть «кулаками» после революции. В основном связывают это с организацией колхозов и изъятием у богачей скота, сельхозинвентаря и зерна — «раскулачиванием».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх