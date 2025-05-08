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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морган о словах Артеты: «Бред, ему стоит перестать делать вид, что «Арсенал» – лучшая команда Европы, когда мы даже не лучшая команда Англии. «ПСЖ» снова полностью переиграл нас»

Морган о словах Артеты: «Бред, ему стоит перестать делать вид, что «Арсенал» – лучшая команда Европы, когда мы даже не лучшая команда Англии. «ПСЖ» снова полностью переиграл нас»

«Арсенал» на выезде уступил «ПСЖ» (1:2) в ответном полуфинале Лиги чемпионов и покинул турнир (1:3 по сумме двух матчей).

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