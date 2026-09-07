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Электрохэтч Audi A2 e-tron: известны все детали и прайс-лист

Электрохэтч Audi A2 e-tron: известны все детали и прайс-лист

Европейская сеть дилеров немецкой марки откроет прием заявок на экологичную новинку уже 10 сентября 2026 года.

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