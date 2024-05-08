ФСБ задержала челябинца, который изготавливал самодельные бомбы

В мастерской подпольного оружейника нашли много интересного.Нелегальный оружейник попал за решётку: сотрудники Управления ФСБ выявили подпольную мастерскую, в которой мужчина "колдовал" со взрывчатыми веществами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии