Зеленский поручил выяснить о судьбе дальнейшей военной помощи от США

Поручение министру обороны Украины, а также руководителям разведслужб и дипломатических ведомств прояснить ситуацию с дальнейшей военной помощью со стороны США дал президент Украины Владимир Зеленский, 4 марта сообщает РИА Новости.
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