Лавров усомнился в оправданности названия G7 как "большой"

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, выразил недовольство тем, что G7 называют "Большой семеркой", полагая это ошибкой.
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