F-35 оказался негодным к воздушным боям

На сегодня перспективный американский истребитель пятого поколения имеет 871 серьезную техническую проблему, десять из которых относятся к категории критических, то есть приводящих к сбоям системы вооружения, тяжелым ранениям или гибели экипажа.
На сегодня перспективный американский истребитель пятого поколения имеет 871 серьезную техническую проблему, десять из которых относятся к категории критических, то есть приводящих к сбоям системы вооружения, тяжелым ранениям или гибели экипажа.
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