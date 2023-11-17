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    А причинное место она не показала?  Ах, жаль.....Алину Загитову за...
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Четыре случая в истории, наглядно показывающие, что с радиацией шутки плохи

Четыре случая в истории, наглядно показывающие, что с радиацией шутки плохи

Радиация vs человеческая глупость — 1:0! фото: Getty ImagesСейчас для того, чтобы получить какое угодно знание, достаточно пары секунд — взять в руки смартфон и ввести запрос, но наши знания о радиоактивном излучении все еще очень скудные.

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