Четыре случая в истории, наглядно показывающие, что с радиацией шутки плохи

Радиация vs человеческая глупость — 1:0! фото: Getty ImagesСейчас для того, чтобы получить какое угодно знание, достаточно пары секунд — взять в руки смартфон и ввести запрос, но наши знания о радиоактивном излучении все еще очень скудные.
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