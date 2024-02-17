Зеленский порассуждал о вине Запада в оставлении ВСУ Авдеевки

Запад держит Украину в искусственном дефиците боеприпасов. Об этом в контексте оставления Вооруженными силами Украины (ВСУ) Авдеевки порассуждал Владимир Зеленский, намекнув, что Запад может быть виновен в провалах ВСУ, сообщает портал URA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии