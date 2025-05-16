11 человек, которые явно ошиблись, когда повелись на чужой внешний вид

Один из самых устойчивых стереотипов — встречать по одежке. Первое впечатление действительно бывает обманчивым, и порой наши ожидания рушатся, когда человек, которого мы поспешно осудили, оказывается совсем не тем, за кого мы его приняли.
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