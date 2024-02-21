Politiki.net Израильские СМИ активно перепечатывают информацию о "неслучайном уходе" лидера несистемной оппозиции.
Складывается стойкое убеждение, что Израиль активно ищет ссоры с Россией
Комментарии
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ВК
Вячеслав Кормилицын
Да плевать мне на их хотенья.
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2 час.
Алексей Горшков
Не верю я в бога, но получается - он всё-таки есть! Я думаю - именно он и покарал Израиль за то, что тот за нациков на Украине вписался, а потом Сектор Газа уничтожать начал, САМ ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖИВ репутацию евреев, как "униженных", вечных "жертв холокоста"! Ранее их многие,типа меня, считали потерпевшими от нацизма,но Израиль показал, что евреи своих предков ЗАБЫЛИ, САМИ СТАВ НАЦИСТАМИ !!!
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2 час.
вд
валерий двойнишников
Да, хер с ним, Исраилем.
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2 час.
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