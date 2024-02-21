Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 170 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Хмель
    Странно, но Лимонова на фото я не увидел. Пятый справа Чхартишвили (Акунин)Такая странная лю...
  • Валерий Николаевич
    Не верю. ТочкаОбмен Медведчука ...
  • Виктор Александров
    Уважаемый Толя Страшко (не я лишил Вас отчества)! Первому спутнику и первому человеку в космосе мы обязаны вовсе не К...Переговоров с НАТ...

Складывается стойкое убеждение, что Израиль активно ищет ссоры с Россией

Складывается стойкое убеждение, что Израиль активно ищет ссоры с Россией

Politiki.net Израильские СМИ активно перепечатывают информацию о "неслучайном уходе" лидера несистемной оппозиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВК
Вячеслав Кормилицын
Да плевать мне на их хотенья.
Ответить
2 час.
Алексей Горшков
Не верю я в бога, но получается - он всё-таки есть! Я думаю - именно он и покарал Израиль за то, что тот за нациков на Украине вписался, а потом Сектор Газа уничтожать начал, САМ ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖИВ репутацию евреев, как &quot;униженных&quot;, вечных &quot;жертв холокоста&quot;! Ранее их многие,типа меня, считали потерпевшими от нацизма,но Израиль показал, что евреи своих предков ЗАБЫЛИ, САМИ СТАВ НАЦИСТАМИ !!!
Ответить
2 час.
вд
валерий двойнишников
Да, хер с ним, Исраилем.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх