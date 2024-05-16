Почему индексация утильсбора будет невыгодна для автопроизводства – разбираемся

Правительство России в оперативном порядке рассмотрит вопрос повышения утилизационного сбора. Эта мера призвана защитить отечественных автопроизводителей и мотивировать иностранные компании инвестировать в развитие российского автопрома.
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