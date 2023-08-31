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Вайцеховская о Горбачевой: «Скорее тут виновата система. Большой спорт – это боль, страх, постоянное преодоление себя. И тренировочное насилие в том числе»

«В плохое верится всегда охотнее, чем в хорошее, поэтому во внутренних кругах фигурного катания вчера обсуждали разное.

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