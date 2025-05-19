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Разговор Путина с Трампом. Что нужно знать? Американцы давят, но Кремль всё понимает

Разговор Путина с Трампом. Что нужно знать? Американцы давят, но Кремль всё понимает

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Накануне запланированного на понедельник, 20 мая, телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в СМИ продолжаются попытки угадать, о чём именно пойдёт речь.

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Комментарии
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ЛО
Людмила Оркина
Вот и посмотрим, на что мы согласимся, а на что - нет. К сожалению без уступок с нашей стороны вряд ли обойдётся. Будем надеяться, наш президент знает, что делает.
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11 час.
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