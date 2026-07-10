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Губерниев о возвращении российских спортсменов: «Гадить нам будут из последних сил. Нужно еще более активно обращаться в суды, дожимать эту историю»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев призвал федерации более активно обращаться в суды по вопросу допуска спортсменов на международные старты.

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