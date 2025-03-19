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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дубровский о скандале с костюмами норвежцев: «Если мы будем допущены, для нас это лучше: мы будем понимать, что соревнуемся в таких же условиях, как лидирующие страны»

8 марта на чемпионате мира в Тронхейме после соревнований на большом трамплине норвежских прыгунов Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали за манипуляции с костюмами.

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