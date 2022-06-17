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Ерохин, вероятно, восстановится к матчу за Суперкубок, Караваев – нет

Хавбек «Зенита» Александр Ерохин успешно восстанавливается от травмы. 32-летний игрок с высокой долей вероятности будет готов к матчу за Олимп Суперкубок России со «Спартаком», который пройдет 9 июля.

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