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Вернулся – отслужи: Даню Милохина после возвращения в Россию призовут в армию?

Вернулся – отслужи: Даню Милохина после возвращения в Россию призовут в армию?

Рассказываем, что будет с блогером Даней Милохиным, который вернулся недавно в Россию.Блогер Даня Милохин вернулся в Россию, но тут его поджидает сюрприз – блогера хотят призвать в срочную службу в ВС РФ уже осенью, когда начнется ближайший призыв.

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