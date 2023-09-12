Вернулся – отслужи: Даню Милохина после возвращения в Россию призовут в армию?

Рассказываем, что будет с блогером Даней Милохиным, который вернулся недавно в Россию.Блогер Даня Милохин вернулся в Россию, но тут его поджидает сюрприз – блогера хотят призвать в срочную службу в ВС РФ уже осенью, когда начнется ближайший призыв.