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Царьград

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Экс-президент Уругвая попрощался с согражданами: "Я умираю, и это ничем не остановить"

Экс-президент Уругвая попрощался с согражданами: "Я умираю, и это ничем не остановить"

Политику пришлось отказаться от лечения и операции.Бывший президент Уругвая Хосе Мухика, болеющий раком, отказался от лечения.

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