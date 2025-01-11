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Белоусов поздравил мотострелков 74-й гвардейской бригады с освобождением Шевченко

Белоусов поздравил мотострелков 74-й гвардейской бригады с освобождением Шевченко

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 11 января поздравил военных 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады с освобождением населённого пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике.

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