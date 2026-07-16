Происшествия
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Происшествия

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В Ханты-Мансийском автономном округе задержан наркокурьер, который планировал сбыть 3 кг гашиша и N-метилэфедрона

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Нижневартовску в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 28-летнего жителя Свердловской области, некоторое время назад прибывшего в Югру с целью распространения наркотиков.

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