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Любимый вкус из детства: рецепт рисовой каши как в детском саду

Любимый вкус из детства: рецепт рисовой каши как в детском саду

Пошаговый рецепт приготовления рассыпчатой и нежной молочной каши фото: Shutterstock/Fotodom.ruМногие из нас помнят эту молочную рисовую кашу из детского сада, и с тех пор в технологической карте ничего не изменилось.

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