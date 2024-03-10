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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Миранчук сделал 2+4 за 12 матчей в 2024 году. 5.50 – забьет «Ювентусу»

«Ювентус» примет «Аталанту» в рамках 28-го тура Серии А. Полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук отдал 4 голевых паса и забил 2 гола за 12 матчей в 2024 году.

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