Признала свое поражение: Дженнифер Лопес сняла обручальное кольцо

Звезда появилась на публике без традиционного символа брака. Лопес появилась на публике без кольца LEGION-MEDIAПохоже, Дженнифер Лопес бесповоротно оставила в прошлом надежды преодолеть кризис в своей семейной жизни с Беном Афллеком.
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