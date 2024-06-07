Признала свое поражение: Дженнифер Лопес сняла обручальное кольцо

Звезда появилась на публике без традиционного символа брака. Лопес появилась на публике без кольца LEGION-MEDIAПохоже, Дженнифер Лопес бесповоротно оставила в прошлом надежды преодолеть кризис в своей семейной жизни с Беном Афллеком.