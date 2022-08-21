В Якутии полицейские вручили свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации гражданам из ДНР

На днях сотрудники миграционной полиции ОМВД России по Нерюнгринскому району в торжественной обстановке вручили четверым беженцам из Донецкой Народной Республики первые миграционные документы, удостоверяющие личность и дающие право в законном порядке осуществлять трудовую деятельность и пользоваться социальными гарантиями, предоставляемые Российской Федерацией.