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В Якутии полицейские вручили свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации гражданам из ДНР

На днях сотрудники миграционной полиции ОМВД России по Нерюнгринскому району в торжественной обстановке вручили четверым беженцам из Донецкой Народной Республики первые миграционные документы, удостоверяющие личность и дающие право в законном порядке осуществлять трудовую деятельность и пользоваться социальными гарантиями, предоставляемые Российской Федерацией.

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