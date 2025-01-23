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Царьград

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Москва и Трамп нанесли двойной удар по глобализму: мнение философа Дугина

Москва и Трамп нанесли двойной удар по глобализму: мнение философа Дугина

Философ Александр Дугин отметил изменения в геополитике: Москва строит многополярный мир, а Дональд Трамп противостоит глобалистам в лице лидеров Британии и Франции.

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