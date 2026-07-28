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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карбери о подписании Деарне: «Вашингтону» был нужен надежный, физически сильный домосед – это идеальное попадание»

Главный тренер « Вашингтона » Спенсер Карбери поделился мнением о переходе в команду Винсента Деарне .

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