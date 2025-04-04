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Царьград

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Живём, как в Древнем Риме: Глазьев откровенно об отставании России. И Запад, и Восток ушли далеко вперёд

Живём, как в Древнем Риме: Глазьев откровенно об отставании России. И Запад, и Восток ушли далеко вперёд

Сергей Глазьев откровенно высказался об отставании России в регулировании и защите прав трудящихся. И Запад, и Восток в этом отношении ушли далеко вперёд.

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