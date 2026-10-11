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В Конгрессе США потребовали полностью запретить закупки российской нефти

В Конгрессе США потребовали полностью запретить закупки российской нефти

Предложение прозвучало спустя сутки после того, как Трамп и Путин договорились о поставках дизтопливаВ Конгресс США внесут на рассмотрение законопроект, полностью запрещающий закупки российской нефти.

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