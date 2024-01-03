📚ФЕТ МОНИКА "СБОРЩИК КЛУБНИКИ" (ТРИЛЛЕР)*

Натаниел Табан знал, что роковое влечение вновь толкнет его на убийство. Он приехал в провинциальный городок на севере Германии и нанялся сезонным рабочим, сборщиком клубники, чтобы убежать от кошмара, в который повергает его собственное извращенное сознание.
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