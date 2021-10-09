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Американские сенаторы предложили изучить аспекты войны в Афганистане, чтобы «не повторить ошибок»

Американские сенаторы предложили изучить аспекты войны в Афганистане, чтобы «не повторить ошибок»

В США предложили изучить войну в Афганистане, чтобы «не повторить ошибок» в будущем. Группа сенаторов во главе с Тэмми Дакуорт представила в конгресс США законопроект, призывающий создать комиссию для изучения всех аспектов войны в Афганистане.

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