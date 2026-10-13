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proavto21

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Водородный автомобиль из СССР: инженерный прорыв или тупиковая ветвь эволюции?

Водородный автомобиль из СССР: инженерный прорыв или тупиковая ветвь эволюции?

В середине семидесятых годов прошлого века на улицах одного из южных советских городов можно было наблюдать странную картину.

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