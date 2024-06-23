А не потеряем ли мы ещё одно поколение?

Вопрос поставлен.... нормальный вопрос.... а что делать?.... и кто будет это делать?.... А вот мимоходом лягнуть Куликова и Киселева - не стоит... у них своя аудитория, хотите подвинуть?..... Предлагайте... с дорожной картой мероприятий, по квартально, по году.... с интересными людьми..... Кажется такие люди еще не "созрели".... надо ждать, не горячится...... Собчак и понаехавших из страны 404 - не предлагать...

Именно. Воспитывать в одной морали, обучать по одной программе, чтобы ребята из Москвы, с Урала, Кавказа и Дальнего Востока, встретившись в армии или в ВУЗе, не начинали с драки для согласования моральных приоритетов, а знакомились и группировались по интересам. Единая мораль - главное для начала взаимопонимания, взаимоуважения, взаимопомощи и взаимодействия. Вопрос: где у нас, материалистов-себе-на-уме, единая мораль? Вопрос риторический, адресован тем, кто может на него ответить.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

А зачем вы этим киселёвым деньги безмерно даёте ,а сами плачете ,что поколение теряем . Вы народили бездельников белых воротничков и опять плохо . вы разговариваете не в приказном , а в просительном тоне людей , чтобы они просто выполняли свои обязанности , также создали бездельников олигархов , которые нахально забирают деньги у правительства , вы не вели контроль за деятельностью молодёжи в республиках , вы , а не народ на который вы пытаетесь спихнуть ответственность на этот народ , вы а не кто иной бросили их на произвол судьбы и наших русских и братьев наших республик также не озадачили не вели с ними психологическую и патриотическую работу . Так что же вы хотите получить . конечно враждебно настроенное население , а вот теперь попытайтесь восстановить отношения и удержать возле России и они стреляют в нас , а вы не принимаете никаких мер в этом направлению -даже не пытаетесь забрать наше оружие и вооружение . Всё думаете ... , да скорее не думаете .. что это никак не повлияет на ситуацию , ошибаетесь . А ведь вороны кружат и заходят прямо на кормовую зону беспрепятственно . И теперь попробуйте