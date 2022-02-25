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АО «Транснефть – Сибирь» повышает надежность системы магистральных нефтепроводов

АО «Транснефть – Сибирь» повышает надежность системы магистральных нефтепроводов

АО «Транснефть – Сибирь» завершило комплекс плановых ремонтных работ на производственных объектах магистральных нефтепроводов (МН), расположенных в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также на территории Свердловской области.

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