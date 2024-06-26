WP: российские войска оказывают массированное давление на ВСУ в районе Часова Яра

ВС РФ активизировались и оказывают давление на противника в районе Часова Яра. Газета The Washington Post пишет о том, что российские подразделения срывают попытки ротации украинских формирований и доставку боеприпасов.
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