Кавалеристы поневоле. История танков H 35 и H 39

Колонна H 35 в Арденнах, май 1940 года Мы плохо знаем историю французской бронетехники. Вернее, главные «действующие лица» нам хорошо известны – это танки и бронеавтомобили Гочкисс, Сомюа, Панар и так далее.
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