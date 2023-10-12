БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Кавалеристы поневоле. История танков H 35 и H 39

Кавалеристы поневоле. История танков H 35 и H 39

Колонна H 35 в Арденнах, май 1940 года Мы плохо знаем историю французской бронетехники. Вернее, главные «действующие лица» нам хорошо известны – это танки и бронеавтомобили Гочкисс, Сомюа, Панар и так далее.

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