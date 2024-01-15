3 марта Кристина Орбакайте откроет в Санкт-Петербурге гастрольный тур по российским городам, после чего она выступит в Красноярске, Новосибирске, Улан-Удэ, Хабаровске.
"Голод – не тетка": Кравец назвала крайнюю нужду причиной возвращения Орбакайте
Комментарии
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Влад Владимиров
Вся русофобская шушера, которая сама уперлась из России, должна утратить к ней у всех россиян всякий интерес... Чтобы дошло, что они ноль абсолютный в этом русском мире... И что народ на этой русофобской гнили уже тут "поставил крест".😁
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18 час.
Zoia Goldshtab
Да кому она нужна????? Только обдолбанным бескультурным идиотам....а такие всегда в огромной стране находятся,....идиоты....
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18 час.
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