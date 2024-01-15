Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

72 038 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Москаленко
    Как завидует! Все никак не успокоится!Гуляет за бюджетн...
  • Татьяна Алексеева
    Оля провалила всех.Не Ивлеева: рэпер...
  • Vitalich
    Безголосая кобыла, никогда не было никакого творчества, так сплошное кривляние выставление своего целюлитного крупаЛолита сделала за...

"Голод – не тетка": Кравец назвала крайнюю нужду причиной возвращения Орбакайте

"Голод – не тетка": Кравец назвала крайнюю нужду причиной возвращения Орбакайте

3 марта Кристина Орбакайте откроет в Санкт-Петербурге гастрольный тур по российским городам, после чего она выступит в Красноярске, Новосибирске, Улан-Удэ, Хабаровске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Влад Владимиров
Вся русофобская шушера, которая сама уперлась из России, должна утратить к ней у всех россиян всякий интерес... Чтобы дошло, что они ноль абсолютный в этом русском мире... И что народ на этой русофобской гнили уже тут &quot;поставил крест&quot;.😁
Ответить
18 час.
Zoia Goldshtab
Да кому она нужна????? Только обдолбанным бескультурным идиотам....а такие всегда в огромной стране находятся,....идиоты....
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх