"Голод – не тетка": Кравец назвала крайнюю нужду причиной возвращения Орбакайте

Влад Владимиров

Вся русофобская шушера, которая сама уперлась из России, должна утратить к ней у всех россиян всякий интерес... Чтобы дошло, что они ноль абсолютный в этом русском мире... И что народ на этой русофобской гнили уже тут "поставил крест".😁